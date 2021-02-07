В Израиле впервые заговорили о невозможности достичь коллективного иммунитета даже при максимальной вакцинации населения

Глава департамента общественного здравоохранения при израильском Минздраве Шарон Эльрои-Прайс, выступая с обзором эпидемиологической ситуации на заседании законодательной комиссии Кнессета, признала, что ожидаемых результатов от "третьего" локдауна достигнуто не было и эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается крайне тревожной.

Главной причиной сложившейся ситуации Эльрои-Прайс назвала появление "британской" мутации коронавируса.

"Мы в ситуации, когда эффективный коэффициент заражения равен единице и при этом снимаем ограничения. <…> Правила игры изменил "британский" штамм, который, по всей видимости, более заразный и вызывает протекание болезни в более тяжелой форме. Таким образом, мы оказались в другой ситуации. Если мы не хотим тысяч трупов, следует позаботиться о том, чтобы решения о послаблениях в карантинном режиме принимались осмотрительно и ответственно", — сказала Эльрои-Прайс.

Говоря о "тысячах трупах", она, судя по всему, имела в виду число умерших в сутки, поскольку уже сегодня количество летальных случаев от "ковида" в Израиле превысило 5 тысяч человек.

Еще одним заявлением, шокировавшим участвующих в заседании парламентариев, стало признание того, что даже вакцинация максимально возможного числа израильских граждан не обеспечит в стране коллективный иммунитет. Она также отметила, что полной защиты от повторного заражения коронавирусом не сможет обеспечить даже вакцина "Пфайзер".

"Мы предполагали, что после первой прививки вакцины всё сразу изменится, но оказалось, что это не так. Мы наблюдаем, как мутации в мире заражают людей повторно. Пока у нас есть 2,5 млн детей, которых нельзя вакцинировать, мы, по всей видимости, не сможем обрести коллективный иммунитет даже в случае, если всё взрослое население будут привито", — заявила Эльрои-Прайс, напомнив, что и результаты клинических испытаний вакцины "Пфайзер" указывают, что она эффективна на 95%, а для пожилых людей — на 90%.

"Это значит, что 5% населения не получат полной защиты", — констатировала глава департамента общественного здравоохранения.

Снижение числа тяжелобольных до менее 1000 в качестве критерия послаблений карантинного режима она назвала вынужденным "сумасшествием", поскольку в Минздраве понимают, что "невозможно столько времени держать Израиль в заложниках".

Вместе с этим, она высказалась категорически против послаблений для прилетающих из-за границы израильтян.

"Британская мутация наглядно продемонстрировала нам, что происходит после того, как кто-то зараженный этим штаммом въезжает из-за границы в страну. Это будет бесконечная борьба при понимании того, что этот штамм могут привезти из любой точки мира. У меня нет никакого желания держать граждан страны за границей. С эпидемиологической точки зрения нет проблемы, если прилетающие из-за границы израильтяне будут проходить через режим изоляции в отелях", — подытожила Шарон Эльрои-Прайс.